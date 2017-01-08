تقوم وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى، برفع النماذج التجريبية لنظام “بوكليت” الثانوية العامة الجديد، اليوم الأحد، على الموقع الرسمى للوزارة على الإنترنت.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد صرح بأنه جار الآن إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017، ومراعاة وضع كل نموذج على أربع صور مختلفة يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة، مع توحيد شكل الغلاف، والتدقيق فى صياغة الأسئلة بطريقة واضحة وبسيطة؛ حتى يسهل على الطالب فهمها، وكذلك إعدادها بشكل لا يساعد على عملية الغش.

وأشار الهلالى إلى أن جميع الأسئلة الواردة بالامتحان ستكون إجبارية، وتشمل المنهج بأكمله، وأنه وجه بضرورة أن تتناسب أسئلة الكراسة الامتحانية (البوكليت) مع مدة الامتحان، والدرجة المخصصة له، وأن تكون الامتحانات التى مدتها ثلاث ساعات فى حدود (60) سؤالًا، وضرورة وجود صفحة أو صفحتين إضافيتين فى نهاية كراسة الأسئلة؛ لاستخدامها كمسودة للطالب، كما وجه بضرورة تصميم استمارة حضور الطلاب بشكل يتضمن خانة بها رقم النموذج وعدد الأوراق التى تسلمها الطالب، وترجمة نماذج الامتحانات لمدارس اللغات، ووضع تعليمات مرجعية وشروط للقائمين على أعمال الملاحظة عند توزيع الأوراق الامتحانية، وتضمين الأسئلة بعض الإرشادات مثل (الإجابة فى حدود المساحة الموجودة)، ووجود عضو قانونى بكل لجنة للمساعدة فى تحقيق الانضباط، وتنفيذ التعليمات، ووضع رقم البوكليت أعلى الغلاف.