خرقت طائرتا استطلاع تابعتان للجيش الإسرائيلي الأجواء اللبنانية مساء السبت ، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق رياق والبقاع الغربي وفوق مناطق الجنوب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بيانا للجيش اللبناني السبت، جاء فيه أن الطائرة الأولى اخترقت الأجواء من فوق بلدة كفر كلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء.

وأضاف بيان الجيش أن طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

إلى ذلك أفاد الجيش اللبناني في بيانه السبت أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق، موضحا أنه تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان.