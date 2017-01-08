قال متحدث التحالف العربي اللواء أحمد عسيري السبت، إن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، يحقق تقدما في كافة جبهات القتال، وأصبحت لديه القدرة على إدارة العمليات العسكرية، مضيفا أن “إيران جاهرت في تهريب السلاح لملتمردين الحوثيين”.

وأشار عسيري، في تصريحات نقلتها فضائية “العربية” السعودية، أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية “عملت خلال الفترة الماضية، على استهداف الحوثيين، وتدريب الجيش اليمني في الوقت نفسه”.

وأعلنت القوات الحكومية الموالية لهادي، في وقت سابق السبت، أنها حققت انتصارات عسكرية كبيرة على جبهات مختلفة بتعز (غرب)، وصعدة (شمال)، وحررت العديد من الأراضي من قبضة عناصر جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن المتحدث الرسمي، العميد عبده مجلي، أن قوات الجيش الوطني “تمكنت من تحرير مديرية ذوباب بالكامل وتحرير جبال العمري، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، غربي اليمن”.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين بين القوات الحكومية الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح، وفي 26 مارس 2015، تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم شرعية الرئيس هادي وايقاف زحف الحوثيين على عدن.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد أسفرت الحرب المتصاعدة حتى اليوم، عن مقتل أكثر من 7 ألف يمني واصابة نحو 38 ألف آخرين ونزوح 3 مليون نسمة، فضلا عن أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة.