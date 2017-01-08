 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 10:02 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. نظر دعوى اتهام عبير الشرقاوي لطليقها بتعريض حياة نجلهما للخطر
شاكوش - محكمة

اليوم.. نظر دعوى اتهام عبير الشرقاوي لطليقها بتعريض حياة نجلهما للخطر

الأحد، 8 يناير 2017 09:42 ص
متابعات

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم الأحد، دعوى تتهم فيها الفنانة عبير الشرقاوي طليقها بتعريض حياة نجلهما للخطر.

وكانت الفنانة عبير الشرقاوي أقامت دعوى تتهم فيها طليقها طارق محمد صلاح طبيب نفسى بتعريض حياة نجلهما للخطر، بعد التقصير في علاجه.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3