توفا وهما في أحضان بعضهما بعد 75 عاما من الزواج

بعد 75 عاما من الزواج، توفي زوجان أمريكيان مسنان وهما في أحضان بعضهما البعض وذلك بعد 87 سنة على تعارفهما. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جانيت توشكو 96 عاماًمن ...