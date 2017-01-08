أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستمرة في انخفاضها، مشيرا إلى انها ستنخفض درجتين مئويتين مقارنة بمؤشرات أمس.

وأعلن سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري، استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، مؤكدا أيضا وجود نشاط للرياح سيسفر عن زيادة الإحساس ببرودة الطقس واضطراب حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن البحر الأحمر معتدل ومهيأ للقيام بأعمال الملاحة البحرية وكافة الأنشطة.