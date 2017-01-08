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الأحد 8 يناير 2017 07:19 صباحاً
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البرادعي: "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية انجاز فاشي مبهر للعالم"
الدكتور محمد البرادعي

البرادعي: "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية انجاز فاشي مبهر للعالم"

الأحد، 8 يناير 2017 08:19 ص
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قال نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، إن “تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية انجاز فاشي مبهر للعالم. أشفق عليك ياوطني”.

وكان أحد الإعلاميين بث على برنامجه المذاع في إحدى القنوات الفضائيات عددا من المكالمات المسجلة للبرادعي.

وأضاف البرادعي، في تغريدة جديدة على موقع تويتر أمس السبت، أن “التنصت على المحادثات الهاتفية الخاصة بالمعارضين السياسيين وبثها على شاشة التلفزيون يعني أن الفاشية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى”.

وكان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أثار حملة هجوم عليه من أطراف سياسية متباينة، تنتمي جميعها إلى التيار المؤيد لـ”ثورة 30 يونيو”.

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