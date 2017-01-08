يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد البرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يُصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، وانخفاض الرؤية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، لتمتد إلى شمال الدلتا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه ما بين 3 إلى 4 أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مُعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط تكون جنوبية غربية، أما الرياح السطيحة على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

الإسكندرية 07 14

مطروح 06 13

بورسعيد 09 15

دمياط 09 15

بلطيم 08 15

الإسماعيلية 06 14

السويس 07 15

العريش 04 16

نخل -01 15

طابا 00 15

الطور 05 17

مرسى علم 09 19

الغردقة 09 18

شرم الشيخ 10 19

رفح 03 15

كاترين -04 09

سيوة 09 14

المنيا 05 15

الفيوم 05 15

رأس سدر 07 16

أبوسمبل 08 19

وسط الدلتا 08 14

أسيوط 03 15

سوهاج 04 16

الأقصر 06 17

أسوان 08 19

شلاتين 16 22

حلايب 17 20

الوادي الجديد 02 17

قنا 05 16

نويبع 12 16

السلوم 04 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 32

المدينة 10 26

الرياض 13 28

المنامة 18 23

أبوظبي 15 24

الدوحة 17 24

الكويت 11 22

دمشق 02 09

بيروت 08 15

عمان 01 09

القدس 03 09

غزة 09 16

بغداد 05 18

مسقط 19 25

صنعاء 03 24

الخرطوم 15 33

طرابلس 08 13

تونس 08 13

الجزائر 06 14

الرباط 08 19

نواكشوط 18 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -09 -02

إسطنبول -04 -02

إسلام آباد 02 15

نيودلهي 08 19

جاكرتا 24 32

بكين -06 06

كوالالمبور 24 33

طوكيو 05 07

أثينا -02 02

روما -02 06

باريس 02 07

مدريد -02 12

برلين -05 00

لندن 05 08

مونتريال -18 -12

موسكو -25 -22

نيويورك 04 09

واشنطن -09 -01