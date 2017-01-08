وزارة الدفاع الصينية: الاتهامات الأمريكية لنا بالتجسس لا أساس لها من الصحةالأحد، 8 يناير 2017 08:06 ص
وصفت وزارة الدفاع الصينية اتهامات أمريكية لها بممارسة التجسس بأنها مغرضة ولا أساس لها من الصحة وتهدف الى تلطيخ سمعة الصين.
واستنكرت الوزارة فى بيان رسمي ما نشر بوسائل الإعلام الأمريكية في الآونة الأخيرة حول تقرير منقول عن الجيش الأمريكي يقول إن الجيش الصيني يستخدم فندقين في منطقة هايديان في العاصمة الصينية بكين كمقر لعمليات التجسس الالكتروني لجمع معلومات استكشافية واستخباراتية.
وأكدت الوزارة في البيان الصادر عن مكتب الاستعلامات التابع لها مساء أمس الجمعة ان الاتهامات غير صحيحة.
وشدد البيان على أن الجيش الصيني لا يدعم على الإطلاق أي أنشطة قرصنة، وأن الحكومة الصينية دوما ما تقف موقف المعارض الحازم ضد تلك الأنشطة الإجرامية من هجمات الكترونية وغيرها وتقوم بمكافحتها وفقا للقانون.
وحثت الوزارة الولايات المتحدة على الكف عن كيل اتهامات لا أساس لها ضد الصين ، وطالبتها بأن تقدم للصين وللمجتمع الدولى معلومات وتفسيرات واضحة عن برنامجها المعروف ب “بريزم جيت” (Prism Gate).
وبرنامج “بريزم جيت” وفقا لتحقيق كانت نشرته مجلة دير شبيجل الالمانية تحت عنوان (تتبع الأموال: نسا تراقب المال العالمى)، هو عبارة عن برنامج للتجسس الإلكتروني خاص بوكالة الامن القومى الامريكية (نسا) يمكن الولايات المتحدة من تتبع العمليات المالية السرية وغير السرية فى مختلف أنحاء العالم ومعرفة من أين تأتى الأموال وإلى أين تتجه، ولذلك وعلى هذا الاساس فإن جهل امريكا بتدفق أموال أمريكية على جماعة داعش الإرهابية هو أمر مستبعد تماما.
وبحسب تحقيق المجلة فإنه إذا كانت أمريكا تفرض عقوبات على أى بنك يتعامل أو بالأحرى تتهمه بالتعامل مع الإرهابيين أو تمويل عمليات إرهابية فإنه من المستحيل ألا تعلم واشنطن بالمال الأمريكى الذى يتدفق على داعش فى سوريا من أراضيها ومواطنيها.
-
غادة والي: هذه حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أنها شاهدت مقطع فيديو متداول يخص تعذيب طفل فى دار الأورمان للأيتام بالتجمع الخامس. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج ...Sat, 07 Jan 2017 21:22:17 GMT
-
البرادعي يوجه السؤال "الصعب" للحكام العرب
رفض محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، غياب الدور العربي عن الأزمة السورية، قائلاً: “هل النهاردة أنا أقدر أقول أنا عندي جامعة عربية؟”. وقال في ...Sat, 07 Jan 2017 20:20:41 GMT
-
صور.. 80 متسابق و400 صورة في حفل كأس السفير الصيني ... - محيط
اقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة أمس حفل توزيع الجوائز لمسابقة كاس السفير الصيني للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان سحر مصر وجمال الصين والتي شارك ...Sat, 07 Jan 2017 21:22:17 GMT
-
البرادعي: عهد عبدالناصر سلب الشعب حريته
وجه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، انتقادات لاذعة لأسلوب حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وقال إن نتيجة هذا العهد كانت نكسة 67 التي لم تتجاوز ...Sat, 07 Jan 2017 20:31:39 GMT
-
"الإيكونوميست" تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال 2017
توقع كبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط بمجلة الإيكونوميست سيمون بابتيست ، ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وأن يكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار ...Sat, 07 Jan 2017 19:17:56 GMT
-
دار الكتب تنفي شرط الحصول على موافقة جهات أمنية قبل النشر
نفى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمود الضبع، ما أشيع عن وجود أية رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون ...Sat, 07 Jan 2017 18:08:29 GMT
-
مجلة "الكلمة" تحتفي بصادق جلال العظم
احتفت مجلة “الكلمة” في عددها الجديد بصادق جلال العظم، أحد أبرز رموز الفكر النقدي الحر. بنشر آخر حوار له، ولم تنس ذكرى بدر شاكر السياب أبرز أعلام الشعر العربي ...Sun, 08 Jan 2017 00:54:35 GMT
-
"أخطاء التفكير في الحياة اليومية" ندوة مصرية بالكويت
عقد المكتب الثقافي المصري بالكويت محاضرة عامة بعنوان “أخطاء التفكير في الحياة اليومية” ألقاها الدكتور محمد السيد أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت وجامعة ...Sun, 08 Jan 2017 00:54:35 GMT
-
تهديدات ترامب لـ "تويوتا" و"فورد" بداية تغييرات فى السياسة التجارية لأمريكا
فى سقطة جديدة من سقطات الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب والتى تنبئ انه سيشن حربا ضارية على المؤسسات التى ستحاول انشاء مصانع خارج الحدود الامريكية للاستفادة من ...Sat, 07 Jan 2017 16:40:31 GMT