يبدأ الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد زيارة إلى ألمانيا تستغرق ٤ أيام يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين الألمان ووفد من رجال الأعمال الألمان بهدف جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية.

وقال الدكتور السفير بدر عبد العاطى فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى برلين إن الزيارة تأتى فى اطار التنامى الملحوظ فى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، والتى تشهد نموا مطردا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين فى يونيو ٢٠١٥.

وأضاف أن هذا التنامى يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية وفرص الأعمال الكبيرة المتاحة فى مصر والتى تظهر بوضوح خلال العامين الآخرين فى ضوء المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها ، وتحديدا انشاء منطقة اقتصادية خاصة فى قناة السويس الهدف الاساسي منها الاستفادة من الأهميه الكبيرة لموقع القناة والتحركات المصرية لجعل تلك المنطقة مركزا رئيسيا للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى ظل ظروف مواتية لمصر منذ القرارات الاقتصادية المهمة التي صدرت فى ٣ نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق ، فضلا عن الاتفاق النهائى الذى تم إبرامه مع صندوق النقد الدولى والذى يمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، بالاضافة الى التسهيلات الضخمة التى تقدمها مصر للمستثمرين الاجانب خاصة أن منطقة قناة السويس تتمتع بنظام قانونى خاص بها يوفر حوافز وتسهيلات ضخمة جدا للمستثمرين الاجانب.

وقال السفير بدر عبدالعاطي :”كان هناك حرص من الدكتور أحمد درويش للقدوم لألمانيا، لا سيما انها تعد من أهم الدول الصناعية الكبرى ، فهى تعد اكبر اقتصاد فى اوروبا ورابع اقتصاد على مستوى العالم .

وتابع:”لقد قمنا باعداد برنامج الزيارة الذى يشمل لقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين فى وزارة الاقتصاد والطاقة المعنية بالتجارة والاستثمار والاعمال مع مصر ، ولقاءات مباشرة مع قطاع الاعمال الالمانى لشرح الطابع الخاص للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس ،ولقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية ، بالاضافه الى لقاءات مع وكيل وزارة الخارجية الالمانية (ميجل برجر)، ولقاء مع رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة المسؤول عن ٧٠٪ من النشاط الاقتصادى فى المانيا ، ولقاء مع وزير الدولة بوزارة التعاون الدولى الاقتصادى والانمائى (برجيتا سايبريس ) ، فضلا عن لقاء مع كبار المسؤولين باحدى شركات السيارات الكبرى بألمانيا لبحث امكانية التعاون مع مصر فى مجال صناعة السيارات .

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