نفى رئيس حزب “كلنا” الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون ورئيس المعسكر الصهيوني اسحاق هرتسوغ صحة ما تردد حول اتصالات جرت بينهما لدراسة احتمال تشكيل ائتلاف حكومي في حال استقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه على خلفية قضيتي الفساد وتلقى هدايا وأموال الجديدتين المنسوبتين اليه.

ذكر ذلك راديو “صوت إسرائيل” اليوم الأحد، مشيرا إلي أن التحقيق في هاتين القضيتين قد ينتهي في غضون اسابيع معدودة لا اكثر لانه لا يوجد خلاف على الحقائق الواردة فيهما بل على مغزاها.

وكان عضو الكنيست النائب أمير أوحانا عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد دافع عن رئيس الوزاء الإسرائيلي ، معربا عن ثقته بنتنياهو واستقامته، في حين أعربت النائبة شيلي يحيموفيتش من حزب المعسكر الصهيوني عن اعتقادها بأن لحظة اضطرار نتنياهو إلى تعليق عمله أخذت تقترب.

يشار إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خضع لتحقيق شرطي مدته 5 ساعات لمساءلته بشأن اتهامات في قضايا فساد وتلقى هدايا وأموال من رجال أعمال وذلك للمرة الثانية في أسبوع.