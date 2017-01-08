تناولت الصحف الصادرة اليوم /الأحد/ حزمة من الموضوعات المتنوعة التي تتعلق بالشأن المحلي وخاصة المجالات الاقتصادية.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان ” الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي 2019 .. وزير البترول لـ «الأهرام»: توفير مليار دولار واردات الغاز سنويا” أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن حقل شمال الإسكندرية (تورس ولبرا) لإنتاج الغاز الطبيعي سيدخل الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الحالي قبل موعده بنحو 6 أشهر، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، بالإسراع في عمليات الإنتاج من حقلي شمال الإسكندرية وظهر.

وكشف الوزير ـ في تصريحات لـ«الأهرام» ـ أن المرحلة الأولى من إنتاج حقل شمال الإسكندرية ستبلغ نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، فيما ستصل طاقة المرحلة الثانية المخطط لها يوليو 2018، إلى نحو 450 مليون قدم مكعب يوميا، ليقترب إجمالي الإنتاج من نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا .

وتحت عنوان ” البابا تواضروس لـ « الأهرام »: مفاجآت الرئيس السيسى للمصريين مبهجة” قالت الأهرام أن البابا تواضرواس بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقوسية، وصف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد، بأنها كانت مفاجأة مبهجة وكذلك إعلانه بناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العصمة الإدارية الجديدة، وكلماته الوطنية الموحدة لكل المصريين.

وقالت الصحيفة بعنوان ” الانتهاء من 70% من محور شبرا ـ بنها” أن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، بأنه تم الانتهاء من 70% من محور شبرا ـ بنها . وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بطول 40 كم بعدد 4 حارات لكل اتجاه. كما يتضمن إنشاء أعمال صناعية متعددة على امتداد المسار، وعددها 41 كوبريا و30 نفقاً.

وبعنوان “«بلومبرج» تنصح سياح العالم بزيارة مصر” قالت الأهرام أن وكالة بلومبرج الأمريكية، اختارت مصر ضمن 20 وجهة سياحية في العالم تنصح بزيارتها، وذلك تأكيدا على أمن وأمان المقصد السياحي المصري، ويحظى التقرير بمصداقية لدى السائحين في مختلف أنحاء العالم.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة لـ«الأخبار»:500 مصنع صغير بـ«العاشر».. وطرح 5 ملايين متر أراضٍ بالمرافق .. رئيس الوزراء يوافق علي إنشاء مركز تنمية الصادرات.. وانطلاق مفاوضات منطقة »الأوروآسيوية»‬ في مارس ” قالت الصحيفة أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أنه تم طرح 5 ملايين متر أراض كاملة المرافق بمدينة العاشر من رمضان للمستثمرين، بسعر 545 جنيها للمتر، مؤكدا أنه تم وضع ضوابط لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة، ومنها بدء العمل في أي مشروع خلال عام علي أن يكون المصنع جاهزا للتشغيل خلال 3 سنوات وإلا سيتم سحب الأرض من المستثمر..

وبعنوان ” المفوضين توصى بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية ” قالت الأخبار أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير .. وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات لكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.

وتحت عنوان ” وزارة التضامن : التجنيد الإجباري للفتيات شائعة” قالت لأخبار أن وزارة التضامن نفت كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن خريجات الجامعات والمعاهد العليا مكلفات أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص..

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” طرح 65 ألف شقة إسكان اجتماعي للتنفيذ الأسبوع القادم ..8 محطات للمياه والصرف الصحي بالجيزة والمنيا تخدم 1ر1 مليون نسمة ” قالت الصحيفة أن المهندس عبد المطلب ممدوح نائب وزير الإسكان للتنمية وتطوير المدن كشف لـ للجمهورية عن طرح 65 ألف شقة، ضمن مشروع طرح الإسكان الاجتماعي على شركات المقاولات الأسبوع المقبل لتنفيذها والانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه، بهدف توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والقضاء على العشوائيات.

وبعنوان ” تصدير فائض الكهرباء إلى ليبيا بالأسعار العالمية .. الدسوقى: نشارك في تأهيل المنشآت .. وتنفيذ المشروعات المساعدة ” قالت الصحيفة أنه تم الاتفاق بين مصر وليبيا على زيادة تبادل الطاقة لتلبية احتياجات الشبكة الليبية على أسعار بيع التيار والتي تحدد يوميا وفقا لأسعار برميل البترول في الأسواق العالمية ويبدأ العمل فورا لتنفيذ الاتفاق.

