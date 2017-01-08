البرادعي: عهد عبدالناصر سلب الشعب حريته

وجه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، انتقادات لاذعة لأسلوب حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وقال إن نتيجة هذا العهد كانت نكسة 67 التي لم تتجاوز ...