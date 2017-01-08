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الأحد 8 يناير 2017 07:08 صباحاً
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"القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن بإحدي شركات التجارة بالكويت
وزارة القوى العاملة

"القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن بإحدي شركات التجارة بالكويت

الأحد، 8 يناير 2017 07:53 ص
وكاﻻت

تبدأ وزارة القوى العاملة ولمدة خمسة أيام قبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن بإحدي شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 400 إلي 1200 دينار كويتي، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى.

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