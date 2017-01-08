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اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل علي فرص للأطباء والممرضين
وزارة القوى العاملة

اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل علي فرص للأطباء والممرضين

الأحد، 8 يناير 2017 07:51 ص
وكاﻻت

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر”، ولمدة شهر، قبول طلبات راغبي العمل علي فرص للأطباء والممرضين من الذكور والإناث، والرواتب والحوافز مجزية ، مع ميزة التأمينات الاجتماعية.

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