 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 07:06 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. سامح شكري يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
سامح شكري، وزير الخارجية

اليوم .. سامح شكري يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية

الأحد، 8 يناير 2017 07:50 ص
وكاﻻت

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مسقط في زيارة لسلطنة عمان ، ينقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3