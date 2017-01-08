اليوم .. سامح شكري يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسميةالأحد، 8 يناير 2017 07:50 ص
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مسقط في زيارة لسلطنة عمان ، ينقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .
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غادة والي: هذه حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أنها شاهدت مقطع فيديو متداول يخص تعذيب طفل فى دار الأورمان للأيتام بالتجمع الخامس. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج ...Sat, 07 Jan 2017 21:22:17 GMT
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البرادعي يوجه السؤال "الصعب" للحكام العرب
رفض محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، غياب الدور العربي عن الأزمة السورية، قائلاً: “هل النهاردة أنا أقدر أقول أنا عندي جامعة عربية؟”. وقال في ...Sat, 07 Jan 2017 20:20:41 GMT
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صور.. 80 متسابق و400 صورة في حفل كأس السفير الصيني ... - محيط
اقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة أمس حفل توزيع الجوائز لمسابقة كاس السفير الصيني للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان سحر مصر وجمال الصين والتي شارك ...Sat, 07 Jan 2017 21:22:17 GMT
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البرادعي: عهد عبدالناصر سلب الشعب حريته
وجه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، انتقادات لاذعة لأسلوب حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وقال إن نتيجة هذا العهد كانت نكسة 67 التي لم تتجاوز ...Sat, 07 Jan 2017 20:31:39 GMT
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"الإيكونوميست" تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال 2017
توقع كبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط بمجلة الإيكونوميست سيمون بابتيست ، ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وأن يكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار ...Sat, 07 Jan 2017 19:17:56 GMT
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دار الكتب تنفي شرط الحصول على موافقة جهات أمنية قبل النشر
نفى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمود الضبع، ما أشيع عن وجود أية رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون ...Sat, 07 Jan 2017 18:08:29 GMT
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مجلة "الكلمة" تحتفي بصادق جلال العظم
احتفت مجلة “الكلمة” في عددها الجديد بصادق جلال العظم، أحد أبرز رموز الفكر النقدي الحر. بنشر آخر حوار له، ولم تنس ذكرى بدر شاكر السياب أبرز أعلام الشعر العربي ...Sun, 08 Jan 2017 00:54:35 GMT
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"أخطاء التفكير في الحياة اليومية" ندوة مصرية بالكويت
عقد المكتب الثقافي المصري بالكويت محاضرة عامة بعنوان “أخطاء التفكير في الحياة اليومية” ألقاها الدكتور محمد السيد أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت وجامعة ...Sun, 08 Jan 2017 00:54:35 GMT
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تهديدات ترامب لـ "تويوتا" و"فورد" بداية تغييرات فى السياسة التجارية لأمريكا
فى سقطة جديدة من سقطات الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب والتى تنبئ انه سيشن حربا ضارية على المؤسسات التى ستحاول انشاء مصانع خارج الحدود الامريكية للاستفادة من ...Sat, 07 Jan 2017 16:40:31 GMT