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مؤمن زكريا: جاريدو اتظلم فى الأهلى
جاريدو

مؤمن زكريا: جاريدو اتظلم فى الأهلى

الأحد، 8 يناير 2017 07:44 ص
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قال  مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى، إن الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى السابق للفريق الأحمر تعرض لظلم شديد خلال فترة ولايته قبل أن يتم الإطاحة به بسبب سوء النتائج ،مشيرا إلى أن جاريدو تولى قيادة الفريق فى وقت صعب بسبب إصابة بعض العناصر الأساسية على رأسهم وليد سليمان.

وأكد زكريا فى تصريحات تليفزيونية، أنه كان لديه إحساس بل وثقة كبيرة فى العودة من جديد للقلعة الحمراء، مضيفا:”:عم حارث أول شخص قابلته فى النادى بجانب عماد متعب وحسام غالى وحسام عاشور أول اللاعبين الذين استقبلونى بالأحضان”.

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