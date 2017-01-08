مصادر: الشرطة الإسرائيلية تمتلك أدلة علي تورط نتنياهو في تلقى هدايا من رجال أعمالالأحد، 8 يناير 2017 07:53 ص
كشفت مصادر صحيفة إسرائيلية أن الشرطة تمتلك أدلة وتسجيلات تشير إلى قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما يبدو بالتفاوض مع رجل أعمال كبير حول تلقي منفعة مقابل منحه امتيازات.
ونقل راديو “صوت إسرائيل” اليوم الأحد عن هذه المصادر قولها إن هذه الادلة فاجئت نتنياهو خلال التحقيق معه يوم الخميس الماضي .
وأضافت أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت قد أحيط علما بهذه الادلة قبل عدة أشهر غير أنه اعتبر انها لا ترقى الى حد ارتكاب جريمة، فيما لم يؤكد هذا النبأ من أي مصدر أخر.
وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه حول تلقي أموال وهدايا من رجال أعمال. وقال إنه لن ينتج عن التحقيقات معه شيئا لأنه لا يوجد شيء، على حد تعبيره. ودعا المعارضين إلى تغييره عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر نشر الشائعات.
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