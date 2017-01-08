 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 07:09 صباحاً
روابط سريعة
الداعية السعودي سلمان العودة يكسب قضية ضد "العربية نت"
سلمان العودة الداعية السعودي

الداعية السعودي سلمان العودة يكسب قضية ضد "العربية نت"

الأحد، 8 يناير 2017 07:36 ص
وكالات

أعلن الدكتور باسم عالم محامي الداعية السعودي سلمان العودة كسب موكله قضية ضد “العربية نت” اتهم بها القناة بالتشهير به بعد نشرها مقابلة مع الداعية عبدالعزيز الريس هاجم فيها العودة.

وقال عالم ان العودة سيحصل من “العربية” على اعتذار رسمي ينشر في ذات الموقع مع حذف للمقابلة، التي اتهم الريس بها العودة بالتغرير بالشباب للجهاد في سوريا، وذلك بعد أكثر من سنتنين من التقاضي.

يشار إلى أن الشيخ الدكتور سلمان العودة كان قد طالب مقدم برنامج “الثامنة” الإعلامي داوود الشريان بالاعتذار علناً عن ما ذُكر في برنامجه بأن “العودة” من ضمن المغررين بالشباب للجهاد في سوريا، أو الاستعداد للمحاكمة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3