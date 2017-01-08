قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن القائم بأعمال السفارة الاريترية في جيبوتي عمر سرمعي تقدم بطلب اللجوء السياسي في أمريكا.

وأضافت المصادر أن سرمعي ترك السفارة الاريترية بجيبوتي ووصل إلى أمريكا الثلاثاء الماضي الثالث من كانون الثاني/ يناير الحالي.

وجاء انشقاق سرمعي بعد أيام من انشقاق اللورد اسقدوم الذي كان يعمل في الاتحاد الافريقي، والذي وصول إلى امريكا في 26 كانون أول /ديسمبر الماضي، كما انشق المصور محريتاب الذي كان يعمل في صحيفة اريتريا الحديثة عن الأنظار منذ الثلاثاء الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القائم بأعمال السفارة في جيبوتي كان الدبلوماسي الارتري الوحيد الذي كان يرعى المصالح الاريترية في السفارة منذ العام 2008 إثر اندلاع النزاع الحدودي بين جيبوتي واريتريا على منطقة بالقرب من باب المندب على حدود البلدين.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الدبلوماسي الارتري كان قناة الاتصال الوحيدة بين البلدين بالإضافة إلى الوساطة القطرية في جل النزاع بين البلدين.

يذكر أن جيبوتي واريتريا قامتا بتقليص المستوى الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة القائم بالأعمال وكان سرمعي الذي يعمل في السفارة في جيبوتي منذ 11 عاما، عمل كسكرتير ثاني، قبل تسلمه منصب القائم بالأعمال.