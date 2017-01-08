حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق، اليوم السبت، داخل مكتبه بمقر القلعة البيضاء.

وشدد مرتضى، في بداية الجلسة على أن مجلس الإدارة جدد الثقة في محمد حلمي المدير الفني للفريق لأنه مدرب كبير وقادر على تحقيق البطولات الفترة المقبلة.

وأشار إلى انه لم ولن يتدخل في عمل الجهاز الفني نهائيا مثلما يتردد، وأنه منح كل الصلاحيات لحلمي وجهازه المعاون.

وطالب مرتضى، الجهاز الفني بالمنافسة على كافة البطولات سواء الدوري المحلي أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا.

وكشف عن أنه لن يتم ايقاف أي لاعب يخرج عن النص ولكن اللاعب المتخاذل يتم توقيع غرامه مالية كبيرة عليه.

واقترح رئيس الأبيض، على الجهاز الفني فكرة خوض معسكر في الإمارات في نادي الجزيرة، قبل مباراة السوبر أمام الاهلي المقرر لها يوم 10 فبراير/شباط المقبل في ظل اتفاقية التوأمة بين الناديين.

وشن هجوما لاذعا على باسم مرسي مهاجم الفريق، بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وطالب مرتضى، باسم بضرورة حسم موقفه وقال “ليعلم أن الزمالك أكبر منه ومن أي لاعب وهو بدأ مسلسل التمرد على الفريق وهذا عيب وإذا أراد الرحيل فالمجلس سيوافق على رحيله”.

وأضاف “باسم مرسي لم يكن أحد يعرفه قبل الزمالك وتحايل من أجل ارتداء الفانلة البيضاء وإسماعيل يوسف مدير الكرة شاهد على ذلك”.

وهاجم الثنائي إسلام جمال ورمزي خالد ثنائي الفريق بسبب تغيبهم عن التدريبات اليوم بدون اذن من الجهاز الفني.

وقال “إسلام جمال ورمزي خالد لم يحترما أحد وغابا بدون إذن ولن يلمسوا الكرة فيما بعد”.

واختتم “مجلس الإدارة متمسك بموقفه ويرفض الاستبدال خلال شهر يناير/كانون ثان الجاري. سنتخذ خلال ساعات القرار النهائي بشأن قرار عودة الاستبدال”.