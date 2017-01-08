5 معلومات عن مباراة مصر وتونس اليومالأحد، 8 يناير 2017 07:01 ص
تنطلق فى السادسة من مساء اليوم مباراة مصر وتونس، ضمن استعدادات المنتخبين لأمم أفريقيا بالجابون التى ستنطلق 14 يناير الجارى، ويرصد “اليوم السابع” 5 معلومات مهمة عن مباراة القمة فى السطور التالية:
ويقود مباراة مصر وتونس طاقم تحكيم إماراتى بقيادة الدولى يعقوب الحمادى، ويساعد الحمادى كل من مواطنيه جاسم عبد الله، وأحمد الراشدي، وقد جاء اختيار الطاقم الإماراتى بناء على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم، والحكم الرابع مصر محمود بسيونى.
تشهد مباراة اليوم حضور 10 آلاف مشجع باستاد القاهرة بعد موافقة الأمن على هذا العدد ورفض زيادته إلى 25 ألفًا.
تشهد مباراة مصر وتونس اليوم حضور خالد عبد العزيز وزير الرياضة ونظيره وزير السياحة، كما تمت دعوة بعض نجوم الفن التوانسة فى مصر.
استبعد جهاز المنتخب الرباعى محمد إبراهيم وحمادة طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من القائمة الرسمية، التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.. وتضم القائمة النهائية حاليًا كلاً من حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك). خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى). خط الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن “تريزيجيه” (موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى) خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براج ).
يرتدى منتخب مصر فى مباراة اليوم أمام تونس الزى التقليدى “الأحمر والأبيض والأسود”، وبينما يرتدى تونس الزى الأبيض.
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