تستقبل مدينة دوز التونسية والملقبة بـ”بوابة الصحراء”، مهرجانها الدولي للصحراء الدورة الـ49، وذلك في 13 يناير الجاري ويستمر 3 أيام.

وبدأت المدينة استعداداتها لاستضافة الفنانين والشعراء والأدباء، فضلا عن آلاف السياح الذين اعتادوا المشاركة في المهرجان الدولي الشتوي بالمدينة.

وقال مدير المهرجان، الشريف بن محمد، في مؤتمر صحفي، - وفق روسيا اليوم - “نحاول أن نقدم المهرجان بشكل لائق، عن طريق تقديم العروض التراثية والتقليدية المعهودة، وأخرى تناسب العصر”.

وأضاف: بن محمد: سنعرض على زوار المهرجان تراث البادية الذي يشمل الاستعراضات التقليدية المعروفة على غرار المرحول، ومسابقات الصيد بالسلوقي وسباق الخيل، وسباق المهاري، وكل العادات والتقاليد الصحراوية في وجبة ثقافية دسمة تحيلنا إلى التراثين المادي واللامادي”.

وأشار، الشريف بن محمد، إلى أن المهرجان “لا يمكن أن يبقى حبيس المظاهر التراثية الماضية، بل يحاول أن يقدم الجديد بتقديم ملحمة كبرى من نص يونس بن عمر، وإخراج، منصور الصغير، بعنوان “بيض الزمايل” وهي قصة عاطفية لا تخلو من الطرافة”.

ويحتفي المهرجان في دورته المقبلة بمئوية الأديب والباحث في التراث، محمد المرزوقي، المولود بمدينة دوز عام 1916. وتُشارك في الدورة الحالية للمهرجان الذي تأسس العام 1910 بلدان عدة، منها الجزائر وليبيا ومصر والأردن والسعودية والكويت وفرنسا وبلجيكا واليابان.