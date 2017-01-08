احتفت مجلة “الكلمة” في عددها الجديد بصادق جلال العظم، أحد أبرز رموز الفكر النقدي الحر. بنشر آخر حوار له، ولم تنس ذكرى بدر شاكر السياب أبرز أعلام الشعر العربي الحديث، وأيضا فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب كما اهتمت بالترجمة وقضايا نقدية أدبية.

مجلة (الكلمة) والتي يرأس تحريرها الدكتور صبري حافظ، العدد 117 يناير 2017، ودعت العام العاشر من عمرها، وتستقبل العام الحادي عشر بدعوة مفتوحة لقرائها وكتابها للمشاركة في تقرير مصيرها، والتعبير عما ينشدونه لها أو يتوقعونه منها.

خصصت المجلة أكثر من مادة لفقدان الثقافة العربية لصادق جلال العظم، أحد أبرز رموز الفكر النقدي الحر. فنشرت آخر حوار معه وواحدة من أواخر دراساته وأكثرها إثارة للجدل ورسائله مع إدوار سعيد. ولم تنس الاحتفاء بذكرى رحيل بدر شاكر السياب أبرز أعلام الشعر العربي الحديث، أو الاهتمام بدلالات فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب، أو التريث عند أهمية اعتصام المثقف بالموقف النقدي واللايقين في مقال، وضرورة مساءلة المواطن العربي المستمرة له في مقال آخر. كما اهتمت بمناقشة قضايا الترجمة ونسيان الوجود، ونشرت أكثر من دراسة عن القصة القصيرة في كل من المغرب ومصر، تناولت أولاهما استدعاء التراث فيها، بينما قدمت الثانية دراسة ضافية لأحدث ما صدر عن هذا الجنس الأدبي من إبداعات.

‎ومع إكمال (الكلمة) عامها العاشر، وبداية العام الحادي، في باب دراسات تعود الكلمة إلى إحدى محاضرات المفكر الراحل، صادق جلال العظم، حول “الربيع العربي والإسلام السياسي”، وتقرأ الباحثة خديجة صفوت دلالات فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، ويقارب الباحث عبدالرحيم علمي “نظرية الحب الإلهي في “روضة التعريف بالحب الشريف”، وتلامس الباحثة إلهام الصنابي “استدعاء التراث في القصة القصيرة في المنطقة الشرقية”، وتفكك الكاتبة إيمان مرسال “الأمومة والعنف”، ويكشف الباحث روجي باستيد طبيعة “الأنتروبولوجية الدينية” بينما يتوقف الباحث حيدر علي سلامة عند “الترجمة ونسيان الوجود”، حيث يناقش مفهوم “الترجمة” كما طرحه عدد مجلة ذوات، وعن “اغتيال بنت الحكايات” يكتب الناقد شوقي عبدالحميد يحيى عن قصص تغوص في داخل النفس.

‎وفي باب إبداع شعر وسرد يحتفي بنصوص المبدعين: موسى حوامدة، حكيم نديم الداوودي، حسن العاصين فتح الله بوعزة، محمد المهدي، مريم شكروري، عبالحفيظ العابد (رواية ماءان الليبية)، شعيب حليفي، سلام ابراهيم، عبدالكريم عباسي، محمد عبدالله القواسمة، عمر الحويج، ناهدة جابر جاسم.

‎في باب كتب ويقدم الكاتب حامد فضل الله تعريفا لـ”الدعاية السياسية وإمكانية تعريتها”، ويكتب الشاعر منصف الوهايبي عن “هنري ميللر في انعطافة الثمانين: هل تتعلم أمريكا من ابنها؟”، ويتوقف الكاتب هاشم شفيق عند رواية “إيزابيل” آخر روايات الراحل أنطونيو تابوكي والتي تراهن على التجريب، ويقدم الكاتب جمال حيدر “بيتر فريز: والذي يتساءل هل ستعلن الرأسمالية نهاية عصرها بسهولة”. ويكشف الكاتب السيد نجم أوجه متنوعة لقراءة غادة السمان، ويكتب الكاتب أحمد زين عن “أبطال سعيد خطيبي ضحايا الثورة”.