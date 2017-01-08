توزيع جوائز ساويرس الثقافية غداًالأحد، 8 يناير 2017 02:30 ص
تحتفل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالدورة الثانية عشرة لجائزة ساويرس الثقافية، غدا الإثنين، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي.
وسيقام الحفل بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.
كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 25 أغسطس 2016، وشهدت الجائزة تفاعلا واسعا من قبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية.
وقد تلقت أمانة الجائزة هذا العام 576 عملا أدبيا، تنوعت حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.
وتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة ست لجان محايدة تضم نخبة من أكبر الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، وتم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 17 ديسمبر 2016.
وبدأت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية منذ عام 2005 بتنظيم مسابقة “جائزة ساويرس الثقافية” لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية القصيرة، بهدف تحفيز الأدباء والكتاب والمؤلفين المصريين وتشجيع الإبداع الفني لديهم وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تطورت المسابقة لتشمل مزيداً من روافد الإبداع الأدبي والفني، حيث قام مجلس أمناء الجائزة بإضافة فروع جديدة للمسابقة في مجال كتابة السيناريو السينمائي، لدعم تطور ونمو صناعة السينما في مصر، ومجال الكتابة المسرحية، للمساهمة في ظهور طاقات إبداعية جديدة في عالم المسرح. وفي عام 2013، تم إضافة جائزة جديدة في مجال النقد الأدبي لأهمية هذا النوع البناء من الأدب في الارتقاء بكل فروع الأدب الأخرى.
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