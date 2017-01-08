بعد توقف دام نحو 5 سنوات، عادت جائزة الشاعر التونسي الأشهر أبو القاسم الشابي، ليفوز بها الشاعر البحريني قاسم حداد.

وحسب وكالة “رويترز”، فإن جائزة الشابي للإبداع الأدبي التي توقفت من عام 2011 فاز بها الشاعر البحريني (68 عاما) عن ديوانه “أيها الفحم يا سيدي” الصادر في 2015 عن دار مسعى للنشر والتوزيع. وتسلم الجائزة نيابة عنه السفير البحريني في تونس، وذلك بعدما تنافس على الجائزة 111 عملا من 13 دولة عربية.

ووفق “سكاي نيوز” العربية تمنح الجائزة مؤسسة البنك التونسي تحت إشراف وزارة الشئون الثقافية وتهدف إلى الاحتفاء بالأعمال الأدبية للمبدعين التونسيين والعرب.

وقال محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية التونسية في كلمة بحفل إعلان وتسليم الجائزة، أول أمس الجمعة: إن “إعادة إحياء هذه الجائزة يفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويساهم في دعم جهود المبدعين التونسيين والعرب. سعيد باستعادة الجائزة لسالف إشعاعها وبريقها”.

ومن أبرز الفائزين بالجائزة في السابق من تونس سمير العيادي وفرج الحوار ومحمد الغزي، ورضوان الكوني والمنصف الوهايبي ويوسف رزوقة وبوراوي عجينة، ومن خارجها السورية هيفاء بيطار والمصري علاء عبدالهادي والعراقي علي بدر والأردنية سميحة خريس.