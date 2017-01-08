نعت الهيئة الإماراتية الدولية للمسرح، الناقدة والباحثة المسرحية المصرية الكبيرة نهاد صليحة رئيسة مكتب الهيئة في مصر، التي وافتها المنية الجمعة عن عمر يناهز 71 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقال رئيس الهيئة الإماراتية الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم في بيان أمس السبت، “لقد شكلت الفقيدة نهاد صليحة إرثا فنيا خالدا، تاركة خلفها صفحة مشرقة من الإبداع والتميز في تاريخ المسرح العربي والعالمي، كما كان لها بصمة واضحة في أن تكون أول شخصية مسرحية استخدمت المنهج في النقد المسرحي العربي استخداما علميا أهلها لتكون أحد أبرز الأسماء الأكاديمية على صعيد العالم”.

وثمّن الأفخم الدور الكبير الذي قامت به الباحثة المصرية نهاد صليحة في إثراء الحياة الفنية المسرحية بمؤلفاتها المتميزة وكتبها المترجمة، واصفا إياها بأنها من أهم رائدات حركة النقد المسرحي في الوطن العربي.

ونوه بدورها البارز في المساعدة بالتأسيس لمكتب الهيئة الإماراتية الدولية للمسرح في مصر، وتفعيله على نحو يليق بمكانة مصر الثقافية في العالم، وترجمتها العام الماضي لكلمة يوم المسرح العالمي، معربا باسمه واسم الهيئة، عن أحر التعازي لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .

يُذكر أن نهاد محمد صليحة من مواليد 1945، حائزة على درجة الدكتوراه في الدراما عام 1984 من جامعة «إكستر» بالمملكة المتحدة، وعملت أستاذة في الدراما والنقد بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون المصرية.

وحصلت الراحلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة عام 2013، وجائزة أفضل كتاب في مجال النقد المسرحي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1999 وجائزة مؤسسة الكويت للبحث العلمي عام 2016.