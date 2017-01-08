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مسابقة لإنجاز نصب تذكاري لـ"صفاقس عاصمة الثقافة"
صفاقس

مسابقة لإنجاز نصب تذكاري لـ"صفاقس عاصمة الثقافة"

الأحد، 8 يناير 2017 02:07 ص
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أطلقت الهيئة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية مسابقة تصميم وانجاز نصب تذكاري للتظاهرة، والمسابقة مفتوحة أمام الفنانين التشكيليين والنحاتين من تونس وكل البلدان العربية سواء كانوا مجموعات أو فرادى لتصميم وإنجاز نصب تذكاري للتظاهرة الذي سيتم وضعه في الساحة المهيأة أمام دار الفنون.

ووفق الصحف التونسية، حددت اللجنة شروط المشاركة في نموذج للنصب التذكاري لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية المزمع إنجازه واعتماد تقنيات ثلاثية أو ثنائية الأبعاد لإبراز خاصيات المنحوتة من حيث الألوان والتركيبة.

كما يأخذ بعين الاعتبار مقاسات النصب التذكاري, والمواد المعتمدة وتدرس التكلفة المادية للنصب التذكاري من حيث التصميم والإنجاز.

وترصد اللجنة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016جائزة مالية للفائز قدرها 5000 دينار وسيكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 15 فبراير 2017.

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