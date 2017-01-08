دار الكتب تنفي الحصول على موافقة جهات أمنية قبل النشرالأحد، 8 يناير 2017 01:59 ص
نفى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمود الضبع، ما أشيع عن وجود أية رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976.
وأكد الضبع - في بيان مساء أمس السبت- “أن دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية”.
ونفى رئيس دار الكتب القومية ما أشيع عن قيام دار الكتب بطلب موافقات أمنية من ناشرين تقدموا للحصول على أرقام إيداع لمنشوراتهم الجديدة.
وقال إن ما نشره مدير “دار ميريت” للنشر محمد هاشم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها هو “اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون”.
وأكد الضبع أنه تدخل بعد اتصال هاتفي مع هاشم وأنهى المشكلة فور علمه بها، موضحًا أن عملية الحصول على أرقام الإيداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لإعداد بطاقات الفهرس والإيداع وهي خدمة تقدم بالمجان، موضحًا أن القانون يلزم دار النشر بإيداع عشر نسخ من المصنف في غضون ثلاثة أشهر للحفظ في رصيد دار الكتب المصرية.
يذكر أن الناشر محمد هاشم كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تقدمنا بطلب لإستخراج رقم إيداع لكتاب “الخازوق: العسكر والإخوان بين التحالف والمواجهة” للكاتب بيشوي قمص، فتم الرفض والسبب هو ضرورة عرض الكتاب على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
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