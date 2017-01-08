تعتزم فرنسا تعزيز حضورها الثقافي في تونس من خلال فتح مراكز ثقافية جديدة تعنى بالنهوض باللغة الفرنسية والحفاظ عليها والتنشيط الثقافي والتعاون الفني، حسبما أعلن السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دارفور.

أكد السفير أن 2017 ستتميز ببعث عديد المشاريع الثقافية في تونس من خلال شبكات تحالف فرنسية في عدة جهات منها المرسى وجربة ومدنين وقفصة وبنزرت، وستكون هذه الشبكات مراكز ثقافية تقام لتعزز شبكة المعهد الفرنسي بتونس الحاضر في تونس العاصمة ومدينتي سوسة وصفاقس.

وجدد دارفور دعم فرنسا ووقوفها إلى جانب تونس في هذه المرحلة، من خلال بعث مشاريع تنموية وخاصة في المناطق الداخلية.

كم أكّد السفير الفرنسي بتونس، أن السفارة أعدت برنامجا ترويجيا للسياحة التونسية واختارت جزيرة جربة كنموذج موجه للسياح الفرنسيين لقضاء عطلهم.