"راقصة" ترأس اتحاد الصحفيين العراقيين في أمريكاالأحد، 8 يناير 2017 01:33 ص
أثار اختيار الراقصة “عشتار آنو سومر” استياءً شعبياً واسعاً في العراق، عقب اختيارها لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية. ورشح عبد المجيد علي رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين، الراقصة عشتار آنو سومر لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على تزكيته قامت وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية العراقية باعتماد المنصب.
وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نشرت عشتار بطاقة شكر وكتبت “أتقدم بالشكر وفائق الاحترام إلى الأستاذ عبد المجيد علي رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين في العراق على اختياري لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العراقيين في الولايات المتحدة، وأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية العراقية على اعتماد المنصب مع حبي واحترامي لكل أهلي أبناء بلدي الحبيب وأشكركم لوجودكم بجانبي رغم البعد نبقى أسرة واحدة متعاضدة بكم نعلو ونبدع ونتفوق”.
وبعد موجة الاعتراض، ردت الراقصة العراقية عشتار انو سومر بمنشور عبرت فيه عن غضبها من الذين سخروا من توليها المنصب، وقالت في بيان نشرته صحيفة “الزمان” جاء فيه: للذين يجهلون من هي عشتار، أنا من عمل متطوعا لعشر سنين مع جميع المؤسسات العربية والأمريكية ، وفي دول مختلفة من العالم، أعمل على نشر ثقافة بلدي في المهرجانات الدولية والمحافل العالمية، وأقوم بشرح نبذة عن تريخي وتراثي.
وأوضحت: “رجاء ابحثوا عن التجديد في العم الإعلامي وانظروا للأمور بتحضر وعقلانية، مؤكدة أنها ماضية في عملها لأنها تؤمن أن السلام يبدأ من أنفسنا”. واختتمت بيانها قائلة: “حتى إذا ألغي القرار فقد فزت بمحبة كثيرين وهي تجربة مفيدة لي”.
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