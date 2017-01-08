"طور ذاتك" بمكتبة مصر الجديدة اليومالأحد، 8 يناير 2017 01:05 ص
تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان “طور ذاتك”، تتناول فيها د. رباب الششتاوى أستاذ علم النفس وخبيرة علوم الطاقة، مواضيع عن تطوير الذات وتغير نمط الحياة من أجل الارتقاء معيشيا وسلوكيا والتفاعل بشكل إيجابى مع البيئة المحيطة، صرح بذلك د.نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .
وأشار إلى أن الندوة تأتى ضمن برنامج ثقافى حافل بالندوات والملتقيات الثقافية وورش العمل، التى تستهدف الاطفال والنشء ومختلف المراحل العمرية والفئات الاجتماعية ، من اجل الارتقاء بهم فكريا وثقافيا وسلوكيا ، بما يتلائم مع التوجهات والسياسات العامة التى تضع العديد من المبادىء من اجل اعداد اجيالا متفتحة عقولهم واسوياء نفسيا وفكريا .
يشارك فى الندوة شخصيات من جميع طوائف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني .
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