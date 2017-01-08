حدث في مثل هذا اليوم 8 يناير.. عبد العزيز آل سعود سلطانًا على نجد وملكًا للحجازالأحد، 8 يناير 2017 06:57 ص
638 - المسلمون يفتحون مدينة القدس وينتزعونها من البيزنطيين.
1297 - استقلال موناكو عن جنوة.
1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.
1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
1863 - وقوع “معركة سبرينغفيلد” في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.
1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.
1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.
1912 - تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي، وهي منظمة سياسية تأسست في جنوب أفريقيا.
1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.
1926 - تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطانًا على نجد وملكًا للحجاز.
1948 - وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد صدت من قبل قوات الاحتلال البريطانية.
1958 - قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.
1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
1961 - عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.
1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.
1978 - الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
1983 - وقوع 4 هزات أرضية في محافظة صعدة في اليمن، أسفرت عن تدمير عدد من المنازل.
1986 - وفد من الكنيست يقتحم المسجد الأقصى، استمرت هذه المحاولات على مدار أسبوع.
1988 - مقتل 28 شخصا في قتال دار بين الجيش والثوار الشيوعيين في الفلبين.
1989 - تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 – 400 في إنجلترا يسفر عن مقتل 46 شخصاً.
1993 - اغتيال نائب رئيس الحكومة البوسني توراليتش على مرأى من جنود فرنسيين تابعين لقوات حفظ السلام الدولية المرابطة بالقرب من سراييفو، بعد اختطافه من داخل عربة للأمم المتحدة.
1998 - الحكم على رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في تدبير تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في ولاية نيويورك.
2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.
2009 - مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وذلك لإيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2011 - تشيلي تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية على حدود 67، وهي سادس دول أمريكا الجنوبية التي تقرر الاعتراف.
2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.
2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.
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