حدث في مثل هذا اليوم 8 يناير.. عبد العزيز آل سعود سلطانًا على نجد وملكًا للحجاز

638 - المسلمون يفتحون مدينة القدس وينتزعونها من البيزنطيين.

1297 - استقلال موناكو عن جنوة.

1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

1863 - وقوع “معركة سبرينغفيلد” في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.

1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.

1912 - تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي، وهي منظمة سياسية تأسست في جنوب أفريقيا.

1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.

1926 - تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطانًا على نجد وملكًا للحجاز.

1948 - وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد صدت من قبل قوات الاحتلال البريطانية.

1958 - قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.

1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.

1961 - عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.

1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.

1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.

1978 - الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.

1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.

1983 - وقوع 4 هزات أرضية في محافظة صعدة في اليمن، أسفرت عن تدمير عدد من المنازل.

1986 - وفد من الكنيست يقتحم المسجد الأقصى، استمرت هذه المحاولات على مدار أسبوع.

1988 - مقتل 28 شخصا في قتال دار بين الجيش والثوار الشيوعيين في الفلبين.

1989 - تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 – 400 في إنجلترا يسفر عن مقتل 46 شخصاً.

1993 - اغتيال نائب رئيس الحكومة البوسني توراليتش على مرأى من جنود فرنسيين تابعين لقوات حفظ السلام الدولية المرابطة بالقرب من سراييفو، بعد اختطافه من داخل عربة للأمم المتحدة.

1998 - الحكم على رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في تدبير تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في ولاية نيويورك.

2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.

2009 - مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وذلك لإيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

2011 - تشيلي تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية على حدود 67، وهي سادس دول أمريكا الجنوبية التي تقرر الاعتراف.

2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.

2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.