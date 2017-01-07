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وكيل النواب: السيسي يذكرني بعمر بن العاص
السيد الشريف

وكيل النواب: السيسي يذكرني بعمر بن العاص

السبت، 7 يناير 2017 11:16 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أن المجلس يدرس تأسيس صندوق لجمع تبرعات إنشاء مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الذي أعلن عنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد مرحيا بحديث السيسى وفكرة إنشائهما لأن هذا ما سيزيد روح الترابط بين المسلمين والمسيحيين.

ورأى في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن الرئيس كان حريصا على إرسال رسالة تفيد بضرورة الترابط والتكاتف بين أبناء مصر  دون التفرقة بين مسلم ومسيحي مشددا على أن الهدف من إنشاء المسجد والكنيسة ليس زيادة أعداد المباني قائلا إن الرئيس يذكره بعمر بن العاص لأنه أطلق مبادرة التبرع لبناء ومسجد وكنيسة  وأيضا رمم كافة الكنائس المصرية التي تأثرت بأعمال العنف مؤخرا.

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