حذر الاعلامي محمد موسى، من فتاوي الوهابيين التي تدعو إلي الفتنة مشيرا إلي أن هناك متربصين بالأزهر يسعون دائما لإفشال نجاحه فهم لا يريدون أى إنجاز يحققه الأزهر.

واضاف “موسى”، خلال برنامجه خط أحمر المذاع لعي فضائية الحجث اليوم أن من يهاجم فضيلة شيخ الازهر أحمد الطيب دعاة فتنة ويعملون لشق الصف الوطني محذرا من انتشار السرطان الوهابي الذي اخذ يفتك بالبلدان التي سمحت شعوبها بتوغل الوهابية اليها تحت ذرائع شتى.