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البرادعي: ضباط القوات المسلحة لا يُديرون وزارة التعليم
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

البرادعي: ضباط القوات المسلحة لا يُديرون وزارة التعليم

السبت، 7 يناير 2017 10:49 م

قال نائب رئيس الجمهورية المصري لشؤون العلاقات الخارجية السابق الدكتور محمد البرادعي، إن ضابط القوات المسلحة قد يكون قائدًا عسكريًا عظيمًا ولكن لا يستطع إدارة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف البرادعي، في الجزء الأول من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر همش النخبة التي كانت موجودة في عصره، رغم أنها كانت لا تقل عن أي نخبة في الخارج.

جاء ذلك خلال الحلقة الأولى من سلسلة من خمس حلقات من برنامج “وفي رواية أخرى”، على قناة التلفزيون العربي، حيث يسرد البرادعي مسيرة حياته الشخصية والمهنية، والأحداث التي كان شاهداً عليها.

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