أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أنها شاهدت مقطع فيديو متداول يخص تعذيب طفل فى دار الأورمان للأيتام بالتجمع الخامس.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أنه تبين أنه تم سماع طفل داخل الدار يصرخ في الصباح الباكر وتبين أن الأم البديلة أو المُشرفة تحميه بمياة باردة لعقابه مشيرة إلى أنه تم عمل محضر للفتاة، وسيتم عرضها على النيابة غدًا بتهمة الإهمال الجسيم.

ولفتت والي إلى أن الدار بها 7 أطفال بالمدارس و15 طفل دون سنة المدرسة، لافتة إلى انه سيتم إغلاق الدار، وتحويل الـ 15 طفل دون المدرسة لدار أيتام أخرى أكثر تأهيل، وبقاء الـ 7 الآخرين لإرتباطهم بالمدرسة.

وأكدت وزيرة التضامن أنه لا يوجد أي صحة لما بخصوص حول التجنيد الإجباري للفتيات مشددة على أن قانون الخدمة العامة ليس جديد وينص على أن الفتيات الراغبات في العمل في الحكومة عليهم أداء خدمة عامة لمدة سنة وهو مجرد قرار إدارى يصدر سنويًا كل شهر يناير ويتم توزيعهم على الوزارات للقيام بخدمات عامة.

وكشفت عن أن الوزارة اقترحت على الجهات التى يتم توجيههم إليها منحهم راتب شهريًا كبديل للتنقل على الأقل.