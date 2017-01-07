البرادعي: معاهدة كامب ديفيد فتحت لإسرائيل باب العربدةالسبت، 7 يناير 2017 10:36 م
قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، إن معاهدة كامب ديفيد أخرجت مصر لمدة 10 سنوات من العالم العربي، و”بعدها عمر ما مصر رجعت كقلب العالم العربي زي ما كانت، وكامب ديفيد فتحت لإسرائيل الباب انها تعربد في المنطقة لأن مصر رمانة الميزان خرجت”.
وقال البرادعي، في الجزء الأول من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي، إن القضية الفلسطينية أصبحت الآن “سرابًا”، مضيفا: “الوقت الحالي ليس لدينا المقومات للحديث عن حل عادل للقضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن العالم العربي الآن في وضع “يذبحون بعضهم البعض”.
جاء ذلك خلال الحلقة الأولى من سلسلة من خمس حلقات من برنامج “وفي رواية أخرى”، على قناة التلفزيون العربي، حيث يسرد البرادعي مسيرة حياته الشخصية والمهنية، والأحداث التي كان شاهداً عليها.
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