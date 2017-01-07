شيفروليه ترفع أسعارها 13 ألف جنيه وثبات N300 عند 99 ألف جنيه

رفعت «شيفروليه» أسعار سياراتها «أفيو» 1500 سي سي (مانيوال وأتوماتيك – أتوماتيك بيزك) بنحو 13 ألف جنيه على جميع فئاتها لتأتى الفئة الأولى بـ 175.6 ألف جنيه، وأَضافت أيضا 13.5 ألف جنيه على سعر فئتى «أوبترا» 1600 سي سي (فول اوبشن – هاي لاين) لتبدأ من 200 ألف جنيه، و13 ألف جنيه على «لانوس» (1500 سي سي مانيوال) لتصل إلى 143.25 ألف جنيه.

أما شيفروليه N300 سعة 1300 سي سي فظلت على سعرها عند 99.250 ألف جنيه.