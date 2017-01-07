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البرادعي: عهد عبدالناصر سلب الشعب حريته
عبدالناصر

البرادعي: عهد عبدالناصر سلب الشعب حريته

السبت، 7 يناير 2017 10:21 م

وجه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، انتقادات لاذعة لأسلوب حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وقال إن نتيجة هذا العهد كانت نكسة 67 التي لم تتجاوز مصر ودول العالم العربي نتائجها حتى اليوم.

وأشار البرادعي، في الجزء الأول من حواره لبرنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي إلى أن ثورة 23 يوليو كانت تحمل مباديء عظيمة كالعدالة الاجتماعية، والحياه الديموقراطية السليمة، وكان للرئيس عبدالناصر احترام واسع في العالم الثالث مضيفاً: “الفكرة كانت ممتازة، لكن التنفيذ مكانش كويس على الإطلاق”.
وقال البرادعي إن أهم مساويء هذا العهد أنه سلب الشعب المصري حريته، وتم التحول إلى فكرة القائد الزعيم الملهم، كما أنه شهد الاعتماد على معدومي الكفاءة في الإدارة المدنية، مضيفاً: “اعتمد أساساً على زملاؤه في القوات المسلحة، والشخص خريج القوات المسلحة قد يكون قائد طابية عظيم، إنما ميقدرش يدير وزارة التربية والتعليم”

وأوضح البرادعي إن مصر بذلك الوقت كانت لديها نخبة لا تقل عن أي نخبة متعلمة بالخارج، لكن هذا الأسلوب في الحكم قام بتهميشهم، وهذا من مظاهر غياب الحكم الرشيد المستمرة في العالم العربي.

وعن ذكرياته عن حرب 67 قال البرادعي أنه فوجئت بنتيجة الحرب، لأن الاعتماد الوحيد وقتها كان على الإعلام المُوجه، وكان الجميع تحت الإنطباع أن لدينا جيش قوي لن ينهزم، مضيفاً: “أنا مكنتش باسمع أحمد سعيد لإنك متقدرش تسمعه”.

وتابع: “كنا وصلنا إنك متقدرش تتكلم في التليفون، كنت تخاف من زميلك تتكلم قدامه. هتكسب حرب ازاي وانت همشت شعبك؟ وانت خوفت شعبك وقمعت شعبك؟”، مشيراً إلى أن العسكري المصري في حرب 67 كان مقهوراً، ودخل حرباً غير مؤهل لها.

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