صور.. 80 متسابق و400 صورة في حفل كأس السفير الصيني الفوتوغرافيالسبت، 7 يناير 2017 11:16 م
اقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة أمس حفل توزيع الجوائز لمسابقة كاس السفير الصيني للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان سحر مصر وجمال الصين والتي شارك فيها اكثر من ٨٠ متسابق من المصريين والصينيين بأكثر من ٤٠٠ صورة فاز فيها ٦٠ مشارك.
وافتتح الحفل سونغ آي قوه سعادة سفير الصين لدى مصر ووانغ جين اه حرم السفير”، والدكتورة تشن دونغ يون المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتسنغ خو المدير الإقليمي لوكالة أنباء شينخوا بالشرق الأوسط واحمد سلام المستشار الإعلامي المصري السابق في الصين والخبير في الشأن الصيني وأيمن لطفي المدير الإقليمي للجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي بمنطقة الشرق الأوسط والمصور المصري الشهير وحضر الحفل لفيف من المشاركين والاعلاميين.
وتنقسم المسابقة إلى جزئين سحر مصر ويشترك فيه الصينيون من خلال الصور التي التقطوها عن مصر ، جمال الصين يشترك فيه المصريون من خلال صورهم عن الصين، حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمسابقة كأس السفيرالصيني للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان “سحر مصر” و ” جمال الصين”.
وصادفت ان العام الماضي هو العام الثقافي المصري الصيني، احتفلت مصر والصين بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، لذلك تعاون كل من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة والمكتب الإقليمي لوكالة أنباء شينخوا بالشرق الأوسط لإقامة الدورة الثالثة من مسابقة كأس السفيرالصيني للتصوير ومن خلال تقييم الصور فاز ستون مشتركًا، والذين عكسوا صورة مصر والصين في قلوبهم وأعينهم من خلال أعمالهم .
وفي البداية ألقى سونغ اي قوه السفير الصيني بمصر كلمته مرحبا بالحضور مؤكدا عمق العلاقات المصرية الصينية والذي يظهر م خلال الصور التي التقطها المتسابقيين.
وحصل على الجائزة الثالثة في مسابقة ” جمال الصين” “، كل من : ياسر أحمد مصطفى – أحمد عبد العزيز – منة الله أحمد – محمد أحمد أمين – مي عاشور – منى وجيه السيد – عمرو حمدي محمد – عمار محمد خضر – سيف الدين سمير وتقدر الجائزة ب خمسمائة جنيهاً مصرياً لكل فرد.
وحصل على المركز الثاني في مسابقة ” جمال الصين” كل من:عماد صالح – محمد صابر –أحمد كيلاني –أحمد البراوي الجائزة قيمتها ألف جنيه مصري لكل فرد.
فيما حصل على المركز الأول في مسابقة ” جمال الصين” كل من:محمد عبد المقصود – عمرو محمد أحمد ناجية الجائزة بقيمة 2000 جنيه.
أما الجائزة المتميزة والتي تقدر ب خمسة آلاف جنيهًا مصريًا، حصل علىها في الدورة الثالثة لمسابقة كأس السفير الصيني بعنوان “جمال الصين” علاء الدين محسن، حيث قام سونغ آي قوه سفير الصين لدى مصر بتسليم الجائزة.
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