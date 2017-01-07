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مرسيدس بنز: تراجع مبيعات ديسمبر المنقضي بنسبة 4.8%
مرسيدس بنز اس كلاس 2011

مرسيدس بنز: تراجع مبيعات ديسمبر المنقضي بنسبة 4.8%

السبت، 7 يناير 2017 09:58 م
محيط ووكالات

أعلنت شركة مرسيدس بنز عن تراجع نسبة مبيعاتها من السيارات داخل الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر الماضي.

ووفقًا لبيان فرع الشركة الألمانية بالولايات المتحدة، بلغت نسبة التراجع في المبيعات 4.8%، مقارنة بنفس المدة من العام 2015؛ حيث تم بيع نحو 37 ألف سيارة في الشهر الأخير من عام 2016.

وأشارت مرسيدس إلى أن إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي بلغ 380 ألف و725 سيارة داخل أمريكا بنسبة زيادة بلغت 0.1% مقارنة بعام 2015.

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