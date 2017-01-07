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البرادعي يوجه السؤال "الصعب" للحكام العرب
البرادعي

البرادعي يوجه السؤال "الصعب" للحكام العرب

السبت، 7 يناير 2017 10:01 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رفض محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، غياب الدور العربي عن الأزمة السورية، قائلاً: “هل النهاردة أنا أقدر أقول أنا عندي جامعة عربية؟”.

وقال في وحواره ببرنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي: “بقالي يومين بأفكر في الولد إيان كردي اللي مات على الشواطيء التركية ده، إيه الرد لو سأل السادة القادة العرب والسادة القادة المسلمين والعالم كله أنا مت ليه؟ دمرتولي بلدي ليه؟”.

ولفت إلى أن العالم بأكمله اليوم يعيش أزمة حكم، ومن نتائجها ظواهر الإرهاب واللاجئين وغيرها، ومركز الثقل في غياب الحكم في العالم هو العالم العربي، لذلك أصبح مهمشاً تماماً، مضيفاً: “منخدعش نفسنا، في الوقت الحالي ليس لدينا المقومات للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية”.

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