قدم الإعلامي عمرو أديب، التهنئة للإخوة الأقباط بإحتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلا: “مبادرة الرئيس فى بناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة خبر عظيم”، مؤكدًا أن هذه الأعمال هي التي تساهم فى مواجهة التطرف والإرهاب”.

ورفض أديب خلال برنامجه “كل يوم” الذي يعرض على شاشة قناة “ON E”، ما تقوم به وزارة الأوقاف، حيث كشف أن الوزارة قدمت للرئاسة موضوعات خطب الجمعة لمدة خمس سنوات قادمة، ساخرًا من هذا الموقف قائلا: “هو حد عارف بكره فى إيه! وهذه الأعمال هزلية ولا ترقى لأخذها بمصداقية، وقال أن الخبر نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، متمنيا أن يكون خاطئ.