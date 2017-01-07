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الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الأحد
الارصاد - الطقس

الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الأحد

السبت، 7 يناير 2017 09:12 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقسالأحد بارد على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار ومعتدل فقط على محافظات الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية ويصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذر “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم من انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم يبلغ ذروته غدا الأحد وبعد غد الاثنين موضحا أن الشبورة المائية الكثيفة في فترات الصباح الباكر ليست مؤشرا بالضرورة على دفء الطقس خلال ساعات النهار مشيرا إلى فرص سقوط الأمطار الغزيرة اليوم على السواحل الغربية.

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