أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، أنه اختار الغياب عن الشاشات لمدة 3 سنوات لأنه كان قد قام بما في وسعه، وفضل الابتعاد ليمنح الفرصة لغيره ليكون الحكم على النتائج، قائلا “ٌكنت هكون سعيد جدا لو كنت غلطان، وأنا حزين إني طلعت صح”.

ولفت البرادعي، في الجزء الأول من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي، إلى أنه قرر الحديث لأنه أصبح من واجب كل فرد أن يتكلم من واقع خبرته ووجهة نظره، ويحاول المساعدة ولو بنسبة 1%، لأن العالم العربي كله في مأساه، ووصل لمرحلة أنه يدمر نفسه على حد قوله.

وكشف أنه كان قد استغرق في العمل العام لمدة 16 عاماً متواصلة وصفها بأنها “تهد جمال”، منها 12 عاماً أثناء عمله رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم أربعة أعوام في مصر، مؤكداً أنه في كل هذه المحطات كانت رسالته واحدة، وهي أن يطالب الناس بمحاولة إيجاد وسيلة للعيش معاً بسلام دون أن يقتل أحدهم الآخر.