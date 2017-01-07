القوات العراقية تقتل 277 من داعشالسبت، 7 يناير 2017 08:59 م
لقى 277 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق ، وحررت أربع أحياء جديدة من قبضة التنظيم.
وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق عبد الأمير يارالله - في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم السبت - إن قوات الجيش بالمحور الشمالي للموصل واصلت عمليات تطهير العمارات السكنية ودمرت سيارتين مفخختين وثالثة مسلحة برشاش أحادي وقتلت 26 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولي.
وفي المحور الشرقي بالساحل الأيسر ، حررت قوات (مكافحة الإرهاب) من محورين حي الرفاق ، ودمرت ثلاث سيارات مفخخة ومفرزتي هاون وسيارة مسلحة برشاشة أحادية ، وقتلت 20 إرهابيا بإسناد طيران التحالف الدولي وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة لداعش.
وأشار إلى أن المحور الثاني تقدمت القوات من الاتجاه الجنوبي إلى الشمال من حي الوحدة وحررت أحياء “الأطباء الأولى” و”الأطباء الثانية” والفرقان “البعث سابقا” والسيطرة على تقاطع المؤدي الى الجسر الرابع شرقي الموصل، ودمرت سيارة مفخخة وسيارة مسلحة برشاش أحادي وأسقطت طائرة مسيرة لداعش وقتلت 65 إرهابيا بإسناد طيران التحالف الدولي.
وفي المحور الجنوب الشرقي للساحل الأيسر ، توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش في أحياء السلام وفلسطين والدوميز وسومر ، وسيطرت على مستشفى السلام وكلية الطب ومستشفى الشفاء وعدد من البنايات في حيي فلسطين والدوميز وقتلت 135 إرهابيا.
ودمرت القوات ثماني سيارات مفخخه اثنتين منها تحمل إرهابيين وعشر مضافات للتنظيم وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة ومفرزة “هاون” وطهرت اثنتين من الدور المفخخه وأسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة و11 دراجة نارية وعثرت على مركز قيادة وسيطرة لداعش للساحل الأيسر واثنين من سجون التنظيم ومركز اتصالات وآخر إعلامي للارهابيين، بإسناد من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي ..وتمكنت قوات الفرقة التاسعة من تفجير سيارتين مفخختين وقتل 11 إرهابيا وتدمير مفرزة “هاون”.
وفي محور الجنوب الغربي ، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من صد هجومين للإرهابيين على قرية “باخيرة” ودمرت سيارة مفخخة وقتل 20 إرهابيا وتدمير سيارة مسلحة برشاش أحادي.
وتمكنت قوات “الحشد الشعبي” بالمحور الغربي من تحرير قري سهل أحمد والعسرج ومفيلكية الجنوبية جنوب غربي تل عبطة غربي محافظة نينوي شمالي العراق.
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