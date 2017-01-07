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اللاوندي متحدثا عن ترامب: "صادق للغاية"
الرئيس الأمريكي ترامب

اللاوندي متحدثا عن ترامب: "صادق للغاية"

السبت، 7 يناير 2017 08:43 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور سعيد اللاوندي اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما أعلن الحرب على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بعد إشادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لموسكو.

وأكد اللاوندي في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” أن ترامب رجل صادق للغاية لا يريد إسقاط أنظمة في منطقة الشرق الأوسط كما فعل نظام أوباما وإنما يهدف لتجميع الدول ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية الإشادة المتكررة من ترامب لروسيا بـ”الصفحة الجيدة” التي تؤسس لعلاقات قوية بين الدولتين والتي سوف تنعكس بشكل كبير على خفض التوتر في المجتمع الدولي.

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