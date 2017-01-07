"جيروزاليم بوست": إيران خططت لتنفيذ هجمات في ألمانياالسبت، 7 يناير 2017 08:24 م
قال المدعي العام الاتحادي في ألمانيا إن وكالة استخبارات إيرانية شرعت في تنفيذ هجمات إرهابية ضد منظمات وأشخاص ضالعين في أعمال لصالح إسرائيل في ألمانيا.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن إذاعة غرب ألمانيا “دبليو دي آر” قولها إن الاستخبارات الإيرانية كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس السابق لما يعرف بـ”مجتمع الصداقة الألمانية - الإسرائيلية” رينهولد روب، مشيرة إلى أن استهداف إيران لذلك السياسي الألماني هو أول حالة معلنة لعملية استخباراتية إيرانية لقتل ممثل حكومي في الجمهورية الاتحادية.
ووفقا للصحيفة نفسها، فقد كان روب نائبا عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان الألماني منذ عام 1994 وحتى 2005، قبل أن يعمل مفوضا برلمانيا للقوات المسلحة.
وأشارت “جيروزاليم بوست”، نقلا عن التقرير المفصل للصحفي لدى إذاعة غرب ألمانيا جورج هيل، إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض على شاب باكستاني يدعى سيد مصطفى ويعمل بمركز الفضاء الألماني في مدينة بريمن بشمال ألمانيا الأسبوع الماضي، بتهمة التجسس على روب بالإضافة إلى أستاذ جامعي فرنسي-إسرائيلي في كلية للأعمال في باريس، لكن التقرير لم يفصح عن اسم الأستاذ أو الكلية.
كما نقلت عن صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية قولها إنه من المرجح أن مصطفى كان يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أنه أرسل بيانات “غير دقيقة” بشأن تحركات روب ومعلومات عن مقر ومجتمع الصداقة الألمانية - الإسرائيلية لوكالة استخبارات الحرس الثوري، وتلقى أموالا من الحكومة الإيرانية مقابل تلك المعلومات.
وأضافت أن الشاب الباكستاني تجسس أيضا على استخدام البرلماني الألماني السابق للمواصلات العامة من مقر إقامته إلى مكتبه في مجتمع الصداقة، موضحة أن برلين اعتبرت أنشطة مصطفى “مؤشرا واضحا على محاولة اغتيال” فيما أكدت وسائل إعلام ألمانية أن نشاط “التجسس” المنسوب لمصطفى هو جزء من عملية إيرانية أوسع لاستهداف الجماعات الموالية لإسرائيل في فرنسا وألمانية ودول أوروبية أخرى.
ورجح تقرير “دبليو دي آر” أن يكون دافع إيران من وراء تلك التحركات، وفقا لإحدى النظريات الأمنية، هو الانتقام من داعمي تل أبيب في أوروبا في حال شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على المنشآت النووية الإيرانية.
وأوضحت “جيروزاليم بوست” أن استعراضها للتقارير الاستخباراتية الألمانية أظهر توسيع إيران لشبكة الجواسيس الخاصة بها في ألمانيا عام 2015، مؤكدة أنه لدى طهران “بنية تحتية جاسوسية واسعة” في الجمهورية الاتحادية وأنها تنسق أعمالها مع السفارة الإيرانية في برلين.
-
تهديدات ترامب لـ "تويوتا" و"فورد" بداية تغييرات فى السياسة التجارية لأمريكا
فى سقطة جديدة من سقطات الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب والتى تنبئ انه سيشن حربا ضارية على المؤسسات التى ستحاول انشاء مصانع خارج الحدود الامريكية للاستفادة من ...Sat, 07 Jan 2017 16:40:31 GMT
-
لطفي لبيب: "بحسب أكون خط وسط"
قال الفنان لطفي لبيب إنه يقضي ليلة العيد مع أحفاده وأولاده وإنهم يصومون 40 يوما موضحا أن “الفتة” طقس مصري وفي أي مكان به عيد يكون به “فتة” وأنه يفطر الجبن الذي كان ...Sat, 07 Jan 2017 15:37:35 GMT
-
ارتفاع حصيلة تفجير "اعزاز" السورية إلى 60 قتيلاً
ارتفعت حصلية التفجير الذي وقع في مدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة، بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، إلى 60 قتيلاً وأكثر من 50 جريحا، بحسب مصدر طبي. وقال المصدر ...Sat, 07 Jan 2017 13:24:27 GMT
-
مسجد الشيخ زايد خامس أكبر مساجد العالم
يعد مسجد الشيخ زايد الكبير معلما معماريا وسياحيا متميزا في أبوظبي حيث أنه يضفي صورة جمالية آسرة على مدخل الإمارة، ويقع في منطقة استراتيجية بين أهم جسرين في العاصمة ...Sat, 07 Jan 2017 13:39:27 GMT
-
ترامب: الأهمال الجسيم للديمقراطيين وراء القرصنة الروسية - محيط
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسائل الدفاع الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مشيرا إلى وجود اهمال جسيم- على حد قوله. وقال ترامب من خلال…Sat, 07 Jan 2017 12:52:01 GMT
-
مصادر يمنية: 10 غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين في صعدة - محيط
شنت مقاتلات التحالف العربي السبت، غارات جوية على مناطق متفرقة في محافظة صعدة اليمنية ، المعقل الرئيسي للحوثيين. وقالت مصادر محلية: إن مقاتلات التحالف ...Sat, 07 Jan 2017 12:52:01 GMT
-
بالصور.. هكذا كانت ملامحنا قبل 9500 عام
نجح باحثون للمرة الأولى في كشف تفاصيل وجه جمجمة متحجرة تعد واحدة من أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف البريطاني يعود تاريخها لنحو 9500 عام. وتعد جمجمة “جيريكو” ...Sat, 07 Jan 2017 11:37:21 GMT
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
أغذية "صحية" ينصح بالامتناع عنها
ينصح خبراء في التغذية المستهلكين بالتوقف عن تناول بعض الأغذية والمشروبات الصحية، أو على الأقل التي يتم الترويج إليها باعتبارها صحية، والتي كانت قد شاعت بين من ...Sat, 07 Jan 2017 11:37:21 GMT