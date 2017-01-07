عضو بالكنيست: نتنياهو فقد السلطة الأخلاقيةالسبت، 7 يناير 2017 08:15 م
رأت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية لأن يتولى هذا المنصب.
ونقل راديو “صوت إسرائيل”، مساء اليوم /السبت/ ، عن ليفني قولها، خلال ندوة ثقافية، إن نتنياهو عمل على شرعنة ما لا يمكن أن يكون شرعيا في قضية النقطة الاستيطانية عمونة، كما حاول شرعنة أعمال غير أخلاقية في الجيش في قضية الجندي اليئور ازاريا، مشيرة إلى أنه يسعى حاليا لشرعنة أعمال غير قانونية فيما يتعلق بعائلته.
وأضافت أن نتنياهو عليه أن يقرر ما إذا كان رئيس وزراء أم أنه من “الأوليغارشية” أي أصحاب المال، داعية المستشار القانوني للحكومة إلى اتخاذ قرار في التحقيق الجاري مع نتنياهو بأسرع ما يمكن.
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