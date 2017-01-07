كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الشتاء في مصر هذا العام بارد، حيث تأثرت مصر بالتغيرات المناخية في العالم.

وصرح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم السبت، بأن درجة الحرارة العظمى على مصر اليوم كانت 15 والصغرى 5 درجات.

ولفت إلى أنه بجانب انخفاض درجات الحرارة فهناك أمطار غزيرة ستقع على المناطق الشمالية كالإسكندرية والسلوم.