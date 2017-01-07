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«الزيات»: مؤتمر صحفي لعرض انتهاك حقوق المحامين في عام 2016
منتصر الزيات

«الزيات»: مؤتمر صحفي لعرض انتهاك حقوق المحامين في عام 2016

السبت، 7 يناير 2017 07:44 م
كتب - متابعات

أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الإثنين المقبل، في الساعة 11 صباحًا، وذلك لعرض تقرير “محامون بلا نقابة” والذي يرصد حالة انتهاك حقوق المحامين في عام 2015/ 2016.

وأوضح “الزيات”، في بيان له، اليوم، أن المؤتمر من المقرر أن ينعقد بمكتبه الكائن 45 ش عبد الخالق ثروت، مشيرًا إلى أنه  سيتطرق إلى مجريات الأمور في نقابة المحامين، وموضوعات مختلفة.

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