أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الإثنين المقبل، في الساعة 11 صباحًا، وذلك لعرض تقرير “محامون بلا نقابة” والذي يرصد حالة انتهاك حقوق المحامين في عام 2015/ 2016.

وأوضح “الزيات”، في بيان له، اليوم، أن المؤتمر من المقرر أن ينعقد بمكتبه الكائن 45 ش عبد الخالق ثروت، مشيرًا إلى أنه سيتطرق إلى مجريات الأمور في نقابة المحامين، وموضوعات مختلفة.